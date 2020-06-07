Стало известно, когда в Екатеринбурге пройдет Кубок Ельцина по волейболу

7 Июнь 2020 2020-06-07T09:49:46+03:00

Также в клубе «Уралочка» сообщили, что два их игрока получили приглашение в национальную сборную

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29 июня в Анапе пройдет первый тренировочный сбор национальный команды по волейболу. Приглашение на него, среди прочих, получили и два игрока клуба «Уралочка» из Екатеринбурга - нападающая Ксений Парубец и либеро Дарья Пилипенко. Об этом сообщают в пресс-службе волейбольного клуба. Также сегодня стало известно, когда в столице Урала пройдет очередной Кубок Ельцина. Он может состоятся с 3 по 6 сентября.

- Кубок Ельцина можно провести в таком формате, когда сборная сыграет с несколькими клубами. Таким образом мы не потеряем на год сам турнир и сможем придать тренировочной деятельности соревновательный смысл, - говорит Александр Яременко, генеральный секретарь.

ИСТОЧНИК KP.RU