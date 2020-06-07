2020-06-07T09:07:41+03:00
Общество

Паводок отступает: в Свердловской области снова заработали восемь автомобильных мостов

Но с 12 населенными пунктами связь по-прежнему происходит с помощью паромов и лодок
Данил СВЕЧКОВ
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Время паводка в Свердловской области постепенно подходит к концу. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиВремя паводка в Свердловской области постепенно подходит к концу. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Время паводка в Свердловской области постепенно подходит к концу. Как отмечают в МЧС, от паводковых вод уже освободились восемь низководных автомобильных мостов в районах рек Ница и Тура.

- Автотранспортное сообщение возобновлено по двум мостам в Байкаловском муниципальном районе: один у села Елань, связывающий населенный пункт с селом Яр, другой у села Городище, обеспечивающий сообщение с деревнями Боровикова и Красный Бор, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Три моста освободились от воды в Слободо-Туринском муниципальном районе у села Куминовского и у деревни Макуй, два моста в Туринском городском округе у сел Жуковского и Липовского. Один мост - в Красноуфимском округе у деревни Усть-Бугалыш.

Теперь по этим мостам вновь могут ездить машины. Правда, пока в Свердловской области из-за паводка не работают еще три моста в Слободо-Туринском районе, Верхотурском и Талицом городских округах.

- Временно ограничено прямое автотранспортное и пешеходное сообщение с 12 населенными пунктами в которых проживает 1128 человек, - добавляют в МЧС. - Для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах продолжают действовать паромная и две лодочные переправы. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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