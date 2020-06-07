На улице Белинского при столкновении машины «Ситимобил» и УАЗа пострадал мальчик и две женщины

7 Июнь 2020 2020-06-07T07:40:59+03:00

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Полиция Екатеринбурга разбирается в обстоятельства аварии, случившейся в субботу вечером в Екатеринбурге. ДТП произошло на улице Белинского. «Лада Веста», двигавшаяся в сторону улицы Юлиуса Фучика при повороте налево на зеленый сигнал светофора врезалась в УАЗ Патриот, который ехал по встречной полосе.

- Пострадали пассажиры автомашины «Лада Веста»: мальчик 1,4 года, который находился на заднем пассажирском сидении слева в детском удерживающем устройстве, был пристегнут пятиточечным ремнем безопасности, - уточняют в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - С места ДТП с ушибами мягких тканей лица он был госпитализирована в ДГКБ №9.

Также пострадали две женщины - 39-летняя, находившаяся на заднем сидении получила ушиб внутренних органов грудной клетки. А 62-летняя женщина, сидевшая рядом, попала в больницу с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.

- Автомашиной «Лада Веста», управляла 32-летняя женщина, имеющая стаж управления транспортными средствами 12 лет, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU