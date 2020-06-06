Редкий хищник: в Екатеринбург привезли раненого змееяда, занесенного в Красную книгу
В Екатеринбург доставили редкую хищную птицу змееяд, которой нет ни в одном зоопарке России. Взрослого змееяда нашли в окрестностях Уфы, после чего привезли в центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан», расположенный в поселке Кашино под Екатеринбургом.
У птицы оказалось сломано крыло, и на днях ей сделают операцию. Летать она пока не может, как и охотиться. Змееяд - одна из самых пугливых и недоверчивых к человеку птиц в природе. Питается она исключительно змеями. Птица занесена в Красную книгу России.
- Вот такую птичку привезли сегодня из Башкирии. У нее сломано одно крыло. Повезем скоро на операцию в ветеринарную клинику, - рассказывают в центре реабилитации хищных птиц.
Змееяд в центре реабилитации для хищных птиц под Екатеринбургом.Видео: читатель "КП"
ИСТОЧНИК KP.RU