2020-06-06T11:04:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге почти в два раза снизилось число заражений коронавирусом

Всего за сутки показатель упал со 190 до 102 случаев COVID-19
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
В Свердловской области одной из главных мер защиты стала дезинфекция помещенийВ Свердловской области одной из главных мер защиты стала дезинфекция помещенийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге 6 июня 2020 года резко снизилось количество случаев заражения COVID-19. В пятницу показатель был на уровне 190 человек, до этого несколько дней подряд – больше двухсот, а в субботу, 6 июня – только 102 случая.

При этом, общее число заболевших COVID-19 продолжает расти прежними темпами. На сегодняшний день с начала пандемии коронавирусом на Среднем Урале заразились 7 179 человек (+249 человек за сутки), из них 3 166 пациентов полностью вылечились от вируса и уже вернулись домой.

Как заработать во время кризиса: советы предпринимателя из Екатеринбурга

00:00
00:00

Из тех, кто остается в инфекционных отделениях больниц: 81 человек находится в тяжелом состоянии, из них половина подключена к аппаратам ИВЛ, 570 человек находятся в состоянии средней тяжести, а остальные чувствуют себя удовлетворительно.

На 6 июня в Свердловской области официально подтвердили 39 смертельных случаев от COVID-19, два человека погибли за последние сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перешагнули рубеж в 7 тысяч: в Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 249 человек. Всего в Екатеринбурге и области 7 179 заболевших коронавирусом с начала пандемии (подробнее)

Губернатор Свердловской области примет решение по ограничительным мерам 8 июня. Пока причин для отмены масочного режима нет (подробнее)

Почему в больницах кормят хуже, чем в тюрьме: отвечает губернатор Куйвашев. Главе Среднего Урала пожаловалась женщина, чья мать заразилась коронавирусом в больнице № 24 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге у кинотеатра «Космос» разогнали шумных байкеров
В Екатеринбурге почти в два раза снизилось число заражений коронавирусом
В Екатеринбурге таксист устроил ДТП с рикошетом
Губернатор Свердловской области примет решение по ограничительным мерам 8 июня
На Урале полицейский спас малыша, которого забыла мать, отправившись на шоппинг
В свердловском оперштабе пояснили, почему детей и родителей отправляют в разные больницы
В Екатеринбурге завершились поиски 17-летней Сабрины Ибраевой, которая пропала 9 мая
«Половина случаев в Чкаловском районе»: в Екатеринбурге активизировались фальшивомонетчики
«Эвакуировались 25 человек»: в Екатеринбурге произошел пожар в магазине «Магнит»
Евгений Куйвашев объяснил, почему в уральских больницах перестали колоть иммуноглобулин после укусов клещей
Могут ли магазины продавать алкоголь на вынос после 19.00 в Екатеринбурге и Свердловской области: отвечает губернатор
Почему в больницах кормят хуже, чем в тюрьме: отвечает губернатор Куйвашев
Свердловчанам разрешили посещать кладбища в Троицу
«Такси-корона»: по Екатеринбургу круглосуточно курсируют микроавтобусы для перевозки горожан с подозрением на коронавирус
Для проведения ЕГЭ в свердловских школах установят три тысячи камер
Что делать, если был контакт с больным коронавирусом: отвечает вице-губернатор Креков
Второй раз на те же грабли: уральца отправили в колонию за пьяную езду
Глава СКР России взял на контроль дело о гибели 23-летней уралочки
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
Изучили дно и зоны отдыха: свердловские спасатели начали проверять пляжи к старту купального сезона
В Кремле анонсировали визит Владимира Путина в Екатеринбург