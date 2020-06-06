В Екатеринбурге почти в два раза снизилось число заражений коронавирусом
В Екатеринбурге 6 июня 2020 года резко снизилось количество случаев заражения COVID-19. В пятницу показатель был на уровне 190 человек, до этого несколько дней подряд – больше двухсот, а в субботу, 6 июня – только 102 случая.
При этом, общее число заболевших COVID-19 продолжает расти прежними темпами. На сегодняшний день с начала пандемии коронавирусом на Среднем Урале заразились 7 179 человек (+249 человек за сутки), из них 3 166 пациентов полностью вылечились от вируса и уже вернулись домой.
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Из тех, кто остается в инфекционных отделениях больниц: 81 человек находится в тяжелом состоянии, из них половина подключена к аппаратам ИВЛ, 570 человек находятся в состоянии средней тяжести, а остальные чувствуют себя удовлетворительно.
На 6 июня в Свердловской области официально подтвердили 39 смертельных случаев от COVID-19, два человека погибли за последние сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU