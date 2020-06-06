2020-06-06T08:14:04+03:00
Общество

На Урале полицейский спас малыша, которого забыла мать, отправившись на шоппинг

Женщина не хотела брать сына в магазин из-за опасности коронавируса
Лев ИСТОМИН
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Павел Устьянцев. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской областиПавел Устьянцев. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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Неосторожность и беспечность отдельных родителей может привести к трагедии. Хорошо, если в такой момент рядом оказывается ответственный человек, готовый помочь.

В пятницу, 5 июня, в Каменске-Уральском нерадивая молодая мама приехала к одному из магазинов по улице Ленина, чтобы приобрести старшему сыну одежду. Младшего сына женщина оставила в автомобиле, пристегнув его ремнем безопасности.

Сначала малыш сидел спокойно, но время шло, а мать не возвращалась. В итоге один из прохожих, полчаса наблюдавший за истерикой брошенного в машине мальчика, позвонил в полицию.

На месте выехал капитан полиции Павел Устьянцев, который стал разговаривать с напуганным малышом. Помог семейный – полицейский воспитывает троих сыновей. В итоге мальчик успокоился и даже, следуя советам капитана полиции, смог отстегнуть ремень безопасности, после чего открыл дверь автомобиля.

За это время коллеги Павла Устьянцева успели съездить на адрес, по которому зарегистрирован владелец автомобиля, но дома никого не оказалось. Однако спустя полтора часа женщина вместе со старшим сыном вернулась к машине. По ее словам, ей нужно было выбрать ребенку одежду.

Малыша нерадивая мать оставила в автомобиле, чтобы исключить опасность заражения коронавирусом.

- Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних города Каменска-Уральского в отношении женщины составлен административный протокол о привлечении её к ответственности, предусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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