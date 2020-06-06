В свердловском оперштабе пояснили, почему детей и родителей отправляют в разные больницы
В Екатеринбурге и Свердловской области в период пандемии коронавируса губернатору Евгению Куйвашеву периодически жалуются на следующие ситуации: родители и дети и одних семей помещаются в разные больницы.
Сейчас подобные ситуации пояснил региональный оперштаб. Родители и дети помещаются в разные медицинские учреждения в соответствии с правилами госпитализации больных коронавирусом и контактных.
- Здоровых детей нужно изолировать от заболевших родителей. Помещать из в инфекционное отделение, разумеется, нельзя, - уточняют в оперативном штабе Свердловской области.
Совсем недавно о такой ситуации стало известно в поселке Луч, родители попали в больницу в Екатеринбурге, а девятилетний сын и двухлетняя дочь остались в обсерваторе в родном поселке.
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ИСТОЧНИК KP.RU