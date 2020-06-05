В Екатеринбурге завершились поиски 17-летней Сабрины Ибраевой, которая пропала 9 мая

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:17:50+03:00

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В Екатеринбурге завершились поиски 17-летней Сабрины Ибраевой. Девушка пропала еще 9 мая. С тех пор о ее местонахождении не было ничего известно.

Девушку искали полиция, следователи СКР, а также волонтеры поисковых отрядов. К счастью, 4 июня Сабрину удалось найти живой и невредимой. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, найти девушку удалось сотрудникам уголовного розыска отдела полиции №12.

- Полицейские обнаружили её 4 июня 2020 года на территории посёлка Палкино, после чего «потеряшка» с законными представителями была препровождена к сотрудникам Следственного комитета, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU