2020-06-05T14:50:35+03:00
Происшествия

Второй раз на те же грабли: уральца отправили в колонию за пьяную езду

Мужчину поймали за управлением в нетрезвом виде повторно
Мария Трапезникова
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Уральца за пьяное вождение отправили на четыре месяца в колонию-поселениеУральца за пьяное вождение отправили на четыре месяца в колонию-поселениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новоуральске, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в пьяной езде. Его ловили на вождении в нетрезвом виде и раньше – и тогда суд назначил ему 200 часов обязательных работ, а также лишил прав на три года.

Однако его остановили повторно, 6 февраля, когда он попал в ДТП. В результате удара мужчина пострадал и был госпитализирован в больницу. По результатам медосвидетельствования у него было выявлено состояние опьянения.

В итоге, Новоуральский горсуд назначил ему четыре месяца в колонии-поселении, а также лишил его прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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