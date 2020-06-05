Проект нового общежития для волонтеров Универсиады-2023 прошел госэкспертизу

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:11:20+03:00

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Проект нового общежития УрФУ для волонтеров Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, прошел госэкспертизу. Как сообщает пресс-служба вуза, здание построят на улице Фонвизина, 8, на месте старого, уже аварийного. Оно будет рассчитано на 1 328 человек и вместит в три раза больше студентов, чем предыдущее. После проведения студенческих игр в общежитие заселятся студенты УрФУ.

- Проект отличает наполнение современным оборудованием и удобной мебелью, доступность инфраструктуры для маломобильных студентов, - отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Проживание студентов будет организовано в жилых ячейках, состоящих из двух комнат, прихожей, кухни-ниши и раздельного санузла. Всего таких ячеек предусмотрено 332, из них 17 будут полностью оборудованы для проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Каждую кухню оборудуют электрической варочной поверхностью, рабочими столами-шкафами, навесными шкафами с сушилкой для посуды и холодильником. В комнатах установят кровати, тумбочки, стулья, столы и школы для белья и одежды. А в прихожей – вешалку с полкой для головных уборов и подставкой под обувь.

Кроме того, на этажах нового общежития создадут специальные «учебные зоны» с рабочими столами для занятий и книжными шкафами. Места для отдыха оснастят мягкой мебелью и телевизорами.

ИСТОЧНИК KP.RU