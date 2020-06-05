2020-06-05T12:50:43+03:00
Общество

Медикам ЦГКБ №1 в Екатеринбурге задержали обещанные Президентом РФ премии

39 сотрудникам задолжали порядка 2,7 миллионов, деньги удалось получить только после разбирательства прокуратуры
Мария Трапезникова
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39 сотрудникам ЦГКБ №1 задолжали порядка 2,7 миллионов39 сотрудникам ЦГКБ №1 задолжали порядка 2,7 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проверила, выплачиваются ли врачам, среднему и младшему медперсоналу ЦГКБ №1 премии, обещанные Президентом РФ Владимиром Путинам, как тем, кто работает с «коронавирусными» пациентами.

- Установлено, что в больнице отсутствует локальный нормативный акт, согласованный с органом исполнительной власти субъекта РФ, в котором устанавливается перечень должностей медработников структурных подразделений учреждения, работа в которых дает право на установление допвыплат, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, проверка показала, что премии были выданы не всем сотрудникам, которые находились в контакте с пациентами, зараженными коронавирусом. Так, 39 медработникам за апрель не были выплачены больше 2,7 миллионов рублей. Это удалось исправить только после вмешательства прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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