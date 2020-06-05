2020-06-05T12:42:38+03:00
Общество

За пять месяцев на железнодорожных переездах Свердловской магистрали произошло пять ДТП

Причинами всех аварий стали грубые нарушения правил дорожного движения автомобилистам
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За пять месяцев 2020 года на железнодорожных переездах Свердловской магистрали произошло пять дорожно-транспортных происшествий, пострадали три человека (в январе-мае 2019 года – два ДТП, оба без пострадавших). СвЖД обеспокоена низким уровнем дисциплины водителей автотранспорта, пересекающего железнодорожные пути.

Причинами всех ДТП на железнодорожных переездах стали грубые нарушения правил дорожного движения автомобилистами. Четыре ДТП произошли на территории Свердловской области: 13 января на переезде перегона Шувакиш – Гипсовая, 29 января на переезде в границах станции Ива, 23 марта на переезде перегона Мраморская – Полевской и 11 мая на переезде перегона Седельниково – Арамиль. В каждом из этих случаев водители автотранспортных средств выехали на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинисты применили экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. К счастью, в этих ДТП никто не пострадал.

6 апреля на переезде перегона Новая Заимка – Заводоуковская (Тюменская область) водитель легкового автомобиля ВАЗ-2114 также нарушил правила и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение. В результате столкновения водитель и два пассажира получили травмы различной степени тяжести, автомобиль восстановлению не подлежит.

При этом ежемесячно дежурные по переездам на СвЖД фиксируют порядка 200 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автотранспорта: проезд на запрещающий сигнал светофора, обгон на переезде, объезд закрытых шлагбаумов. Каждое такое нарушение может привести к ДТП с тяжелейшими последствиями.

Свердловская магистраль призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Необходимо помнить, что, согласно правилам дорожного движения, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.

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