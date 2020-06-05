2020-06-05T12:08:17+03:00
Общество

Суд оштрафовал екатеринбурженку, не заплатившую за парковку

Машина простояла на стоянке меньше часа
Мария Трапезникова
Поделиться:
Суд оштрафовал екатеринбурженку, не заплатившую за парковкуСуд оштрафовал екатеринбурженку, не заплатившую за парковкуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В ноябре прошлого года жительница Екатеринбурга Ирина оставила свою «Ладу» на платной парковке на улице Сакко и Ванцетти. Однако за стоянку, которая длилась чуть меньше часа, женщина платить не стала, это подтверждают и камеры видеонаблюдения. Тогда на нее составили протокол об административном правонарушении.

- Постановлением административной комиссии Ленинского района Екатеринбурга ей было назначено наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Однако женщина не была согласна с решением и подала апелляционную жалобу в Свердловском областном суде. Но его, в итоге, все равно оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд оштрафовал екатеринбурженку, не заплатившую за парковку
На покупку дезинфекторов в детсады и школы Екатеринбурга выделили 93 тысячи
Полицейские Екатеринбурга будут ловить «зайцев», цепляющихся к трамваям
В Екатеринбурге лжеминеру, который хотел помочь опаздывающей на самолет подруге, дали три года условно
За сутки на Среднем Урале от коронавируса погибли еще два человека
В Алапаевске у многодетной семьи сгорел дом: свердловская прокуратура начала проверку
На Среднем Урале администрацию оштрафовали из-за того, что она не законсервировала историческое здание
В Екатеринбурге родители пожаловались на заплесневелый детский сад
Строители на неделю закрывают движение по улице Софьи Ковалевской
Вытаскивали через дверь: на Урале поймали воришек, которые пытались украсть батареи из техникума
К ноябрю в Екатеринбурге появятся 57 новых автобусов
В Екатеринбурге завершились поиски 17-летней Ирины Бухтияровой
Уралец украл 40 тысяч, продавая через Интернет воображаемый автомобиль
В первой тренировке Парада Победы промаршировали полторы тысячи уральских военных
Не нашли еще семерых: за май к уральским волонтерам за помощью в поисках пришли 75 человек
Поехал до Перми автостопом: на Урале ищут мужчину в вязаном свитере и черных кожаных туфлях