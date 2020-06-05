Суд оштрафовал екатеринбурженку, не заплатившую за парковку
В ноябре прошлого года жительница Екатеринбурга Ирина оставила свою «Ладу» на платной парковке на улице Сакко и Ванцетти. Однако за стоянку, которая длилась чуть меньше часа, женщина платить не стала, это подтверждают и камеры видеонаблюдения. Тогда на нее составили протокол об административном правонарушении.
- Постановлением административной комиссии Ленинского района Екатеринбурга ей было назначено наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе Облсуда.
Однако женщина не была согласна с решением и подала апелляционную жалобу в Свердловском областном суде. Но его, в итоге, все равно оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU