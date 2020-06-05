На покупку дезинфекторов в детсады и школы Екатеринбурга выделили 93 тысячи
Власти Свердловской области выделили 295,2 миллиона рублей на покупку дезинфекторов и термометров в детские сады и школы Екатеринбурга и региона. Соответствующее постановление было принято областным правительством.
- Бактерицидными облучателями, настенными дозаторами с антисептиками, бесконтактными термометрами оснащаются дежурные группы в детских садах, школы, на базе которых будут организованы пункты сдачи ЕГЭ, а также загородные летние лагеря, - уточнили в региональном департаменте информполитики.
Деньги будут распределены между 73 муниципальными образованиями региона. Так, например, Екатеринбургу положено 93,7 тысяч, Нижнему Тагилу – 19,4 тысячи, а Каменску-Уральскому – 12,9 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU
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