2020-06-05T11:48:17+03:00
Общество

Полицейские Екатеринбурга будут ловить «зайцев», цепляющихся к трамваям

Специальные рейды сотрудники ГИБДД будут проводить с наступлением лета регулярно
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Полицейские Екатеринбурга проводят рейды, в ходе которых ловят подростков, цепляющихся за трамваи. Чаще всего таких «зайцев» видят на улицах Техническая, Белореческая, Минометчиков, Пехотинцев, Бебеля, Халтурина и Таватуйская.

- Данной проблемой озабочено руководство ЕМУП «Гортранс». Из-за юных нарушителей нередко приходиться останавливать движение вагонов, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Зацепиться за трамвай довольно просто, но при поворотах некоторые элементы начинают двигаться, из-за чего может соскользнуть нога, что и приводит к травмам.

Госавтоинспекция настоятельно просит родителей проговаривать со своими детьми правила безопасного поведения на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд оштрафовал екатеринбурженку, не заплатившую за парковку
На покупку дезинфекторов в детсады и школы Екатеринбурга выделили 93 тысячи
Полицейские Екатеринбурга будут ловить «зайцев», цепляющихся к трамваям
В Екатеринбурге лжеминеру, который хотел помочь опаздывающей на самолет подруге, дали три года условно
За сутки на Среднем Урале от коронавируса погибли еще два человека
В Алапаевске у многодетной семьи сгорел дом: свердловская прокуратура начала проверку
На Среднем Урале администрацию оштрафовали из-за того, что она не законсервировала историческое здание
В Екатеринбурге родители пожаловались на заплесневелый детский сад
Строители на неделю закрывают движение по улице Софьи Ковалевской
Вытаскивали через дверь: на Урале поймали воришек, которые пытались украсть батареи из техникума
К ноябрю в Екатеринбурге появятся 57 новых автобусов
В Екатеринбурге завершились поиски 17-летней Ирины Бухтияровой
Уралец украл 40 тысяч, продавая через Интернет воображаемый автомобиль
В первой тренировке Парада Победы промаршировали полторы тысячи уральских военных
Не нашли еще семерых: за май к уральским волонтерам за помощью в поисках пришли 75 человек
Поехал до Перми автостопом: на Урале ищут мужчину в вязаном свитере и черных кожаных туфлях