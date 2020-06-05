Полицейские Екатеринбурга будут ловить «зайцев», цепляющихся к трамваям

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:48:17+03:00

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Полицейские Екатеринбурга проводят рейды, в ходе которых ловят подростков, цепляющихся за трамваи. Чаще всего таких «зайцев» видят на улицах Техническая, Белореческая, Минометчиков, Пехотинцев, Бебеля, Халтурина и Таватуйская.

- Данной проблемой озабочено руководство ЕМУП «Гортранс». Из-за юных нарушителей нередко приходиться останавливать движение вагонов, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Зацепиться за трамвай довольно просто, но при поворотах некоторые элементы начинают двигаться, из-за чего может соскользнуть нога, что и приводит к травмам.

Госавтоинспекция настоятельно просит родителей проговаривать со своими детьми правила безопасного поведения на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU