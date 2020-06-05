2020-06-05T11:23:56+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге лжеминеру, который хотел помочь опаздывающей на самолет подруге, дали три года условно

Мужчина позвонил на телефон экстренных служб и сообщил, что рейс заминировали
Мария Трапезникова
Поделиться:
Лжеминер отделался условным срокомЛжеминер отделался условным срокомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге вынесли приговор 37-летнему местному жителю, которого обвиняют в лжеминировании самолета. Напомним, в октябре прошлого года мужчина позвонил по телефону экстренной службы и сообщил, что самолет, летящий маршрутом «Екатеринбург – Сургут», заминирован.

В аэропорт тут же стянулись спецслужбы, самолет проверили, но ничего не нашли. Личность хулигана установили меньше, чем за час.

- Мужчина пояснил, что его знакомая опаздывала на рейс «Екатеринбург - Сургут», и, чтобы помочь девушке, он решил таким вот образом задержать вылет, - рассказали в пресс-группе МВД РФ. - Однако замысел мужчины не удался. А его знакомая улетела в Сургут только на следующий день.

В итоге, на хулигана завели уголовное дело и направили его под суд. Свою вину мужчина признал в полном объеме. Согласившись с позицией Свердловской транспортной прокуратуры, суд назначил ему три года условно с испытательным сроком три года. Кроме того, суд взыскал с мужчины деньги, которые были потрачены на работу оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд оштрафовал екатеринбурженку, не заплатившую за парковку
На покупку дезинфекторов в детсады и школы Екатеринбурга выделили 93 тысячи
Полицейские Екатеринбурга будут ловить «зайцев», цепляющихся к трамваям
В Екатеринбурге лжеминеру, который хотел помочь опаздывающей на самолет подруге, дали три года условно
За сутки на Среднем Урале от коронавируса погибли еще два человека
В Алапаевске у многодетной семьи сгорел дом: свердловская прокуратура начала проверку
На Среднем Урале администрацию оштрафовали из-за того, что она не законсервировала историческое здание
В Екатеринбурге родители пожаловались на заплесневелый детский сад
Строители на неделю закрывают движение по улице Софьи Ковалевской
Вытаскивали через дверь: на Урале поймали воришек, которые пытались украсть батареи из техникума
К ноябрю в Екатеринбурге появятся 57 новых автобусов
В Екатеринбурге завершились поиски 17-летней Ирины Бухтияровой
Уралец украл 40 тысяч, продавая через Интернет воображаемый автомобиль
В первой тренировке Парада Победы промаршировали полторы тысячи уральских военных
Не нашли еще семерых: за май к уральским волонтерам за помощью в поисках пришли 75 человек
Поехал до Перми автостопом: на Урале ищут мужчину в вязаном свитере и черных кожаных туфлях