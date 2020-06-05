В Екатеринбурге лжеминеру, который хотел помочь опаздывающей на самолет подруге, дали три года условно

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:23:56+03:00

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В Екатеринбурге вынесли приговор 37-летнему местному жителю, которого обвиняют в лжеминировании самолета. Напомним, в октябре прошлого года мужчина позвонил по телефону экстренной службы и сообщил, что самолет, летящий маршрутом «Екатеринбург – Сургут», заминирован.

В аэропорт тут же стянулись спецслужбы, самолет проверили, но ничего не нашли. Личность хулигана установили меньше, чем за час.

- Мужчина пояснил, что его знакомая опаздывала на рейс «Екатеринбург - Сургут», и, чтобы помочь девушке, он решил таким вот образом задержать вылет, - рассказали в пресс-группе МВД РФ. - Однако замысел мужчины не удался. А его знакомая улетела в Сургут только на следующий день.

В итоге, на хулигана завели уголовное дело и направили его под суд. Свою вину мужчина признал в полном объеме. Согласившись с позицией Свердловской транспортной прокуратуры, суд назначил ему три года условно с испытательным сроком три года. Кроме того, суд взыскал с мужчины деньги, которые были потрачены на работу оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU