5 Июнь 2020 2020-06-05T12:11:40+03:00

За сутки на Среднем Урале от коронавируса погибли еще два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За минувшие сутки от коронавируса скончались еще два жителя Свердловской области. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 37 смертей. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня стало известно о еще 251 заболевшем на территории Среднего Урала. Больше всего зараженных – в Екатеринбурге (+190). Кроме того, новыми пациентами стали жители Алапаевска, Березовского, Нижнего Тагила, Серова и других муниципальных образований. Таким образом, в регионе – 6 930 заболевших.

- Состояние 71 госпитализированного оценивается как тяжелое, 68 из них находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в оперштабе. – Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и больницы других муниципалитетов, - 525. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам полностью удалось поставить на ноги почти три тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU