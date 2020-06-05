2020-06-05T10:38:16+03:00
Происшествия

В Алапаевске у многодетной семьи сгорел дом: свердловская прокуратура начала проверку

Им предоставили временно жилье
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшим утром, 4 июня, в Алапаевске, что в Свердловской области, произошел серьезный пожар: около 6:00 вспыхнул частный деревянный дом на улице Полевая. По данным спасателей МЧС, площадь возгорания составила больше 200 квадратных метров: вместе с домом полностью сгорели надворные постройки и легковушка.

Деревянный дом принадлежал многодетной семье, в которой четверо детей. К счастью, они во время пожара не пострадали. Однако они остались без крыши над головой.

- Жилой дом, в котором проживала семья, к дальнейшей эксплуатации не пригоден. Ситуация с предоставлением жилого помещения и обеспечением предметами первой необходимости находится на контроле Алапаевской городской прокуратуры, - рассказали в региональном ведомстве. – При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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