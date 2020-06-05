На Среднем Урале администрацию оштрафовали из-за того, что она не законсервировала историческое здание

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:13:09+03:00

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В декабре прошлого года Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области провело внеплановую проверку администрации Ирбита. Месяцем ранее властей обязали законсервировать здание бывшего жилого дома чиновника Смородинцева, которое является объектом культурного наследия. В помещении находился ресторан. Однако вместо исполнения предписания суда администрация решила здание отреставрировать.

- В ходе проверки было установлено, что Управление не выдавало разрешения на проведение работ по сохранению объекта, проектная документация на проведение работ не согласовывалась, госнадзор за проведением таких работ не проводился, отчетная документация не утверждалась, участие в приемке работ не принимало, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

В итоге, Управление составило протокол об административном правонарушении и направило его в Ирбитский суд, который оштрафовал администрацию на 100 тысяч. Власти не согласились с таким решением и подали апелляционную жалобу. Но его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU