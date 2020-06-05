В Екатеринбурге родители пожаловались на заплесневелый детский сад

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:39:19+03:00

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В общественную организацию «Гражданский патруль» поступила жалоба от родителей, чьи дети ходят в детский сад №454 на улице Походной, 54А в Екатеринбурге. Они рассказали, что помещение – как снаружи, так и внутри – находится в ужаснейшем состоянии: крыша давно прохудилась, отсыревшие после весны стены покрыты потеками, кругом грязь и плесень. Дети дышат сыростью, а с их родителей начали собирать деньги на ремонт.

- Нам поступило обращение, что с родителей пытаются собрать деньги на ремонт помещения, что совершенно незаконно. Можно заметить, что детсад давно нуждается в ремонте, потому нам странно видеть, что до сего момента региональное Минобразования не замечало проблем дошкольного учреждения, - рассказал глава отделения областного «Гражданского патруля» Роман Тихонов.

Фото: Гражданский патруль

В итоге, организация обратилась в прокуратуру Свердловской области с просьбой провести в детсаду проверку. А также выяснить, законно ли с родителей принудительно собирают деньги на ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU