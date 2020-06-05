Строители на неделю закрывают движение по улице Софьи Ковалевской
На участке будет прокладываться теплосеть
Фото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге Экспериментально-производственный комбинат УрФУ временно перекроет движение транспорта по улице Софьи Ковалевской: от дома №98 до дома №104 на улице Первомайской. На участке будут проводиться работы по строительству тепловой сети.
Перекрытие запланировано с 25 июня по 3 июля – то есть, чуть больше недели. Водителей просят обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU