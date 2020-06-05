Вытаскивали через дверь: на Урале поймали воришек, которые пытались украсть батареи из техникума

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:50:06+03:00

Все трое раньше уже были судимы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все трое раньше уже были судимы

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Минувшим днем, 4 июня, свердловские росгвардейцы поймали трех воришек, которые попытались украсть батареи и трубы с территории горного техникума на улице Советской. Металлические предметы они пытались вытащить через окно.

- В ходе опроса мужчины 37, 41 и 66 лет рассказали, что украденное имущество они планировали сдать в пункт приема металла, а вырученными от сбыта деньгами распорядиться по собственному усмотрению, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Все трое раньше уже были судимы. Кроме того, один из них находился под административным надзором. Для выяснения всех обстоятельств росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу. После чего воришек доставили в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU