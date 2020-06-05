2020-06-05T08:50:06+03:00
Происшествия

Вытаскивали через дверь: на Урале поймали воришек, которые пытались украсть батареи из техникума

Все трое раньше уже были судимы
Мария Трапезникова
Поделиться:
Все трое раньше уже были судимыВсе трое раньше уже были судимыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Минувшим днем, 4 июня, свердловские росгвардейцы поймали трех воришек, которые попытались украсть батареи и трубы с территории горного техникума на улице Советской. Металлические предметы они пытались вытащить через окно.

- В ходе опроса мужчины 37, 41 и 66 лет рассказали, что украденное имущество они планировали сдать в пункт приема металла, а вырученными от сбыта деньгами распорядиться по собственному усмотрению, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Все трое раньше уже были судимы. Кроме того, один из них находился под административным надзором. Для выяснения всех обстоятельств росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу. После чего воришек доставили в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вытаскивали через дверь: на Урале поймали воришек, которые пытались украсть батареи из техникума
К ноябрю в Екатеринбурге появятся 57 новых автобусов
В Екатеринбурге завершились поиски 17-летней Ирины Бухтияровой
Уралец украл 40 тысяч, продавая через Интернет воображаемый автомобиль
В первой тренировке Парада Победы промаршировали полторы тысячи уральских военных
Не нашли еще семерых: за май к уральским волонтерам за помощью в поисках пришли 75 человек
Поехал до Перми автостопом: на Урале ищут мужчину в вязаном свитере и черных кожаных туфлях
Доставайте кастрюльки: на ЖБИ и в Березовском на две недели отключат горячую воду
«Поехали бы?»: Екатеринбург вошел в десятку лучших городов для отдыха с друзьями
Нижний Тагил получит семь миллиардов на развитие города
Тушили 74 спасателя: в центре Екатеринбурга сгорела заброшенная школа
Есть ли смысл делать легальным Telegram в России: отвечает Павел Дуров
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Как лечить COVID-19: рекомендации Минздрава
На каком сайте можно проголосовать по поправкам в Конституцию
Проект нового общежития от «Группы ЛСР» для студентов УрФУ одобрен Госэкспертизой
В Нижнем Тагиле хотят уволить директора школы, в которой учатся хулиганы, погасившие Вечный огонь
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»
Екатеринбуржца, который выбросил собаку с 9 этажа, отправили в психушку
Около 7 миллиардов рублей отчислений ЕВРАЗа будет направлено на проекты развития Нижнего Тагила
Свердловчане просят навсегда запретить продажу алкоголя после 19:00
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли в 1,5 раза
Почему вместо 12 тысяч уральцам выплачивают 1700 рублей: отвечает губернатор Куйвашев
ВТБ Лизинг предлагает новые Volkswagen Polo и Jetta на выгодных условиях
В Екатеринбурге пассажирка автобуса пострадала из-за резкого торможения
Медики уральской глубинки добились премий только через прокуратуру
На свердловских трассах будут ловить родителей, перевозящих детей без автокресел