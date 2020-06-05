В Екатеринбурге завершились поиски 17-летней Ирины Бухтияровой

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:16:20+03:00

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В Екатеринбурге полицейские завершили поиски 17-летней Ирины Бухтияровой. Девушка пропала еще в конце мая. Минувшим вечером, около 21:40, ее в одном из торговых центров Академического нашли полицейские и доставили в подразделение по делам несовершеннолетних территориального ОВД.

- Инспекторы ПДН установили, что в течение четырех дней она находилась в компании своего знакомого, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – По ее словам, причиной ухода из дома послужил конфликт с опекуном – бабушкой.

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было. Полицейские провели беседу с девушкой и ее другом. А бабушку привлекли к административной ответственности за несвоевременное сообщение в полицию о пропаже внучки.

ИСТОЧНИК KP.RU