Уралец украл 40 тысяч, продавая через Интернет воображаемый автомобиль
В Камышлове, что в Свердловской области, под суд отправили жителя деревни Бутырка, которого обвиняют в интернет-мошенничестве. В 2018 году мужчине пришло в голову заместить на одном из сайтов объявление о продаже иномарки. Хотя, на самом деле, машины у него не было – она была у другого человека, который ничего про его планы не знал.
Чуть позже ему позвонил потенциальный покупатель, мужчина представился собственников и, соврав о расположении машины, попросил того внести предоплату в размере 60 тысяч. Якобы для того, чтобы убедиться в серьезных намерениях покупателя.
- Мужчина зарегистрировался по чужим анкетным данным в электронной платежной системе, номер в которой указал покупателю автомобиля для перечисления денег, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Для того, чтобы предоплата была внесена быстрее, он сообщил покупателю, что сам доставит машину после получения денег.
В итоге, покупатель перечислил 44 тысячи, но машину так и не получил. На уральца завели уголовное дело и направили в суд. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до пяти лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU