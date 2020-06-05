2020-06-05T08:06:06+03:00
Происшествия

Уралец украл 40 тысяч, продавая через Интернет воображаемый автомобиль

Мужчина разместил объявление и попросил покупателя перечислить ему предоплату
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мужчина разместил объявление в Интернете о продаже не принадлежащей ему машины и попросил покупателя перечислить ему предоплатуМужчина разместил объявление в Интернете о продаже не принадлежащей ему машины и попросил покупателя перечислить ему предоплатуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Камышлове, что в Свердловской области, под суд отправили жителя деревни Бутырка, которого обвиняют в интернет-мошенничестве. В 2018 году мужчине пришло в голову заместить на одном из сайтов объявление о продаже иномарки. Хотя, на самом деле, машины у него не было – она была у другого человека, который ничего про его планы не знал.

Чуть позже ему позвонил потенциальный покупатель, мужчина представился собственников и, соврав о расположении машины, попросил того внести предоплату в размере 60 тысяч. Якобы для того, чтобы убедиться в серьезных намерениях покупателя.

- Мужчина зарегистрировался по чужим анкетным данным в электронной платежной системе, номер в которой указал покупателю автомобиля для перечисления денег, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Для того, чтобы предоплата была внесена быстрее, он сообщил покупателю, что сам доставит машину после получения денег.

В итоге, покупатель перечислил 44 тысячи, но машину так и не получил. На уральца завели уголовное дело и направили в суд. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вытаскивали через дверь: на Урале поймали воришек, которые пытались украсть батареи из техникума
К ноябрю в Екатеринбурге появятся 57 новых автобусов
В Екатеринбурге завершились поиски 17-летней Ирины Бухтияровой
Уралец украл 40 тысяч, продавая через Интернет воображаемый автомобиль
В первой тренировке Парада Победы промаршировали полторы тысячи уральских военных
Не нашли еще семерых: за май к уральским волонтерам за помощью в поисках пришли 75 человек
Поехал до Перми автостопом: на Урале ищут мужчину в вязаном свитере и черных кожаных туфлях
Доставайте кастрюльки: на ЖБИ и в Березовском на две недели отключат горячую воду
«Поехали бы?»: Екатеринбург вошел в десятку лучших городов для отдыха с друзьями
Нижний Тагил получит семь миллиардов на развитие города
Тушили 74 спасателя: в центре Екатеринбурга сгорела заброшенная школа
Есть ли смысл делать легальным Telegram в России: отвечает Павел Дуров
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Как лечить COVID-19: рекомендации Минздрава
На каком сайте можно проголосовать по поправкам в Конституцию
Проект нового общежития от «Группы ЛСР» для студентов УрФУ одобрен Госэкспертизой
В Нижнем Тагиле хотят уволить директора школы, в которой учатся хулиганы, погасившие Вечный огонь
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»
Екатеринбуржца, который выбросил собаку с 9 этажа, отправили в психушку
Около 7 миллиардов рублей отчислений ЕВРАЗа будет направлено на проекты развития Нижнего Тагила
Свердловчане просят навсегда запретить продажу алкоголя после 19:00
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли в 1,5 раза
Почему вместо 12 тысяч уральцам выплачивают 1700 рублей: отвечает губернатор Куйвашев
ВТБ Лизинг предлагает новые Volkswagen Polo и Jetta на выгодных условиях
В Екатеринбурге пассажирка автобуса пострадала из-за резкого торможения
Медики уральской глубинки добились премий только через прокуратуру
На свердловских трассах будут ловить родителей, перевозящих детей без автокресел