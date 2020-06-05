Уралец украл 40 тысяч, продавая через Интернет воображаемый автомобиль

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:06:06+03:00

Мужчина разместил объявление в Интернете о продаже не принадлежащей ему машины и попросил покупателя перечислить ему предоплату Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Камышлове, что в Свердловской области, под суд отправили жителя деревни Бутырка, которого обвиняют в интернет-мошенничестве. В 2018 году мужчине пришло в голову заместить на одном из сайтов объявление о продаже иномарки. Хотя, на самом деле, машины у него не было – она была у другого человека, который ничего про его планы не знал.

Чуть позже ему позвонил потенциальный покупатель, мужчина представился собственников и, соврав о расположении машины, попросил того внести предоплату в размере 60 тысяч. Якобы для того, чтобы убедиться в серьезных намерениях покупателя.

- Мужчина зарегистрировался по чужим анкетным данным в электронной платежной системе, номер в которой указал покупателю автомобиля для перечисления денег, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Для того, чтобы предоплата была внесена быстрее, он сообщил покупателю, что сам доставит машину после получения денег.

В итоге, покупатель перечислил 44 тысячи, но машину так и не получил. На уральца завели уголовное дело и направили в суд. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU