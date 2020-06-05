2020-06-05T07:41:07+03:00
Общество

В первой тренировке Парада Победы промаршировали полторы тысячи уральских военных

Контакты личного состава были максимально ограничены
Мария Трапезникова
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В первой тренировке Парада Победы промаршировали полторы тысячи уральских военныхВ первой тренировке Парада Победы промаршировали полторы тысячи уральских военныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в Екатеринбурге прошла первая тренировка летнего Парада Победы, который из-за пандемии коронавируса пришлось перенести с традиционного 9 мая. Теперь мероприятие состоится 24 июня – день официально сделали нерабочим. Тренировка прошла на территории 13-го военного городка. На плацу строевой шаг отработали почти полторы тысячи военных ЦВО.

- Тренировка прошла с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний, - отметили в пресс-службе ЦВО.

Личному составу выдали перчатки, медицинские маски и антисептики, их контакты с другими военными, гражданским персоналом и местным населением были максимально исключены. Во время первой тренировки интервал между «коробками» был увеличен до двух метров.

Планируется, что первая тренировка механизированной колонны, в которую войдут больше 100 единиц спецтехники, пройдет 8 июня на окраине Екатеринбурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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