2020-06-05T07:25:37+03:00
Общество

Не нашли еще семерых: за май к уральским волонтерам за помощью в поисках пришли 75 человек

«Лиза Алерт» опубликовала статистику за минувший месяц
Мария Трапезникова
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За май уральские волонтеры получили 75 заявок на поиски пропавшихЗа май уральские волонтеры получили 75 заявок на поиски пропавшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовали статистику за минувший месяц, май, в котором подробно рассказал, кого удалось отыскать живыми, кого, к сожалению, погибшими. А кого до сих пор продолжают искать.

Так, за минувший месяц в отряд поступило 75 заявок на поиски людей или родных. Из них 48 человек удалось найти живыми, пятерых – погибшими. Волонтеры помогли отыскать родных семи потерявшимся. На текущий момент продолжаются поиски еще семерых человек.

- Восемь человек отказались от поисков родных. Обычно бывают разные ситуации: либо заявитель не хочет подавать заявление в полицию, а мы работаем только при таких условиях, либо обстоятельства пропажи – криминального характера, либо просто поступил отказ в поисках от заявителя, - объяснили в «Лиза Алерт».

Кстати, не так давно волонтеры развесили на входной группе бывшего кинотеатра «Салют» ориентировки с пропавшими по всей России. Это было сделано в рамках Международного дня пропавших детей. 46 малышей до сих пор не найдены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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