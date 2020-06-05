Поехал до Перми автостопом: на Урале ищут мужчину в вязаном свитере и черных кожаных туфлях

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:09:54+03:00

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На Среднем Урале волонтеры разыскивают 58-летнего Балмашева Андрея Юрьевича. Мужчина пропал еще 23 мая в поселке Дружинино Нижнесергинского района. Как рассказали в ПСО ABRIS, который ведет поиски, мужчина мог отправиться автостопом до Перми. У него бывают провалы в памяти, поэтому ему необходима медицинская помощь.

Приметы: рост 170 сантиметров, зеленые глаза и худощавое телосложение.

В день пропажи был одет в синие джинсы, вязаный синий свитер на молнии, футболку с длинным рукавом, кепку и черные кожаные туфли.

Если вы вдруг видели где-то Андрея Юрьевича или знаете, где он может находиться, обязательно сообщите об этом руководителю отряда: 8 (961) 767-17-49 (Андрей Дюс).

ИСТОЧНИК KP.RU