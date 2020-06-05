Доставайте кастрюльки: на ЖБИ и в Березовском на две недели отключат горячую воду

5 Июнь 2020 2020-06-05T06:55:21+03:00

На ЖБИ и в Березовском на две недели отключат горячую воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Лето – период тазиков и кастрюлек, раз в месяц во всех домах Екатеринбурга на несколько дней отключат горячую воду, чтобы провести опрессовки. Первый этап уже прошел, второй пройдет с 29 июня по 2 июля. Однако в то же время специалисты будут не две недели останавливать для ремонта ТЭЦ.

Так, Ново-Свердловскую ТЭЦ начнут ремонтировать с 8 по 21 июня. В этот же период будет полностью отключена горячая воды у жителей Березовского и микрорайона ЖБИ.

- Энергетики проведут экспертизу дымовой трубы, обновление газораспределительного пункта и элементов паропроводов, ремонт оборудования градирен, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Это обязательные мероприятия, которые позволят обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей зимой.

Кроме жителей ЖБИ и Березовского, возможны кратковременные отключения горячей воды в микрорайоне Синие Камни и Пионерский. Чтобы избежать масштабных ограничений, в период остановки Ново-Свердловской ТЭЦ нагрузка будет частично перераспределена на Свердловскую ТЭЦ, Среднеуральскую ГРЭС и Гурзуфскую котельную.

Ниже публикуем график опрессовок в Екатеринбурге в 2020 году:

Первый этап: с 18 по 21 мая.

Второй этап: с 29 июня по 2 июля.

Третий этап: с 3 по 6 августа.

График ремонта тепловых станций и котельных в Екатеринбурге летом 2020 года проведут:

Свердловская ТЭЦ: с 15 мая по 5 июня.

ТЭЦ Уралметпром: с 15 мая по 15 июня.

Ново-Свердловская ТЭЦ: с 8 по 21 июня.

Среднеуральская ГРЭС: с 25 июля по 7 августа.

Котельная на улице Гурзуфской: с 10 по 29 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU