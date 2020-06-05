Доставайте кастрюльки: на ЖБИ и в Березовском на две недели отключат горячую воду
Лето – период тазиков и кастрюлек, раз в месяц во всех домах Екатеринбурга на несколько дней отключат горячую воду, чтобы провести опрессовки. Первый этап уже прошел, второй пройдет с 29 июня по 2 июля. Однако в то же время специалисты будут не две недели останавливать для ремонта ТЭЦ.
Так, Ново-Свердловскую ТЭЦ начнут ремонтировать с 8 по 21 июня. В этот же период будет полностью отключена горячая воды у жителей Березовского и микрорайона ЖБИ.
- Энергетики проведут экспертизу дымовой трубы, обновление газораспределительного пункта и элементов паропроводов, ремонт оборудования градирен, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Это обязательные мероприятия, которые позволят обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей зимой.
Кроме жителей ЖБИ и Березовского, возможны кратковременные отключения горячей воды в микрорайоне Синие Камни и Пионерский. Чтобы избежать масштабных ограничений, в период остановки Ново-Свердловской ТЭЦ нагрузка будет частично перераспределена на Свердловскую ТЭЦ, Среднеуральскую ГРЭС и Гурзуфскую котельную.
Ниже публикуем график опрессовок в Екатеринбурге в 2020 году:
Первый этап: с 18 по 21 мая.
Второй этап: с 29 июня по 2 июля.
Третий этап: с 3 по 6 августа.
График ремонта тепловых станций и котельных в Екатеринбурге летом 2020 года проведут:
Свердловская ТЭЦ: с 15 мая по 5 июня.
ТЭЦ Уралметпром: с 15 мая по 15 июня.
Ново-Свердловская ТЭЦ: с 8 по 21 июня.
Среднеуральская ГРЭС: с 25 июля по 7 августа.
Котельная на улице Гурзуфской: с 10 по 29 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU