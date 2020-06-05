«Поехали бы?»: Екатеринбург вошел в десятку лучших городов для отдыха с друзьями

5 Июнь 2020 2020-06-05T06:41:12+03:00

Екатеринбург вошел в десятку лучших городов для отдыха с друзьями Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru решил составить список городов России, куда россияне захотят съездить с друзьями в этом году. Мини-исследование подготовлено специально к Международному дню друзей, который ежегодно отмечается 9 июня. Екатеринбург оказался в десятке лучших.

- Большинство пользователей соцсетей (32,96%) решили отправиться на отдых с друзьями в Ялту. На втором месте – Сочи, - рассказали в пресс-сслужбе сервиса. – На главный кубанский курорт собирается 16,9% друзей. «Бронзу» получил Севастополь (13,85%).

Фото: Tvil.ru

Отдохнуть с друзьями в этом году россияне хотят в Анапе, на Байкале, в Калининграде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Интересно, что столица страны, Москва, оказалась на последнем месте и замкнула десятку. Опрос проводился среди пользователей соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU