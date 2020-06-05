Нижний Тагил получит семь миллиардов на развитие города

5 Июнь 2020 2020-06-05T06:29:08+03:00

Деньги потратят на строительство моста через городской пруд, детского центра культуры и на реставрацию музея

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Накануне, 4 июня, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал трехстороннее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с замгуберантором Алексеем Орловым и вице-президентом «ЕВРАЗа» Денисом Новоженовым о передаче почти семи миллиардов рублей на развитие города. Сумма рассчитана на 2020-2022 годы.

- Суть соглашения в том, что «ЕВРАЗ» берет на себя повышенные обязательства по уплате налога на прибыль, - рассказал Алексей Орлов. – Сверх того, что зафиксировано в соглашении, будет направлено на реализацию крупных значимых проектов, которые повышают качество жизни в Нижнем Тагиле.

Деньги предусмотрены на строительство второго и третьего этапов моста через Нижнетагильский пруд (2,9 миллиардов), многопрофильного легкоатлетического манежа (2,4 миллиарда) и на реставрацию музейного комплекса ансамбля Заводоуправления «Демидовых» (1,4 миллиарда).

Кроме того, еще порядка 80 миллионов будет выделено на подготовку и проведение госэкспертизы по реставрации музея истории развития техники черной металлургии и на строительство детского центра культуры на Гальянке.

ИСТОЧНИК KP.RU