Есть ли смысл делать легальным Telegram в России: отвечает Павел Дуров

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:06:47+03:00

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Создатель Telegram Павел Дуров поддержал идею о разблокировке мессенджера в России. Как сообщает сайт kp.ru, Дуров отметил, что ранее с этой инициативой выступили депутаты Государственной думы.

- При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру. Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга, - рассказал Дуров.

Отметим, что мессенджер находится под запретом с 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU