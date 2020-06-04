Проект нового общежития от «Группы ЛСР» для студентов УрФУ одобрен Госэкспертизой
Проект «Группы ЛСР» по строительству общежития для студентов Уральского федерального университета получил положительное заключение Государственной экспертизы. Новое здание расположится по адресу: переулок Фонвизина, 8, на месте старого общежития, которое находится в аварийном состоянии.
Новое современное 16-этажное здание позволит комфортно разместить 1328 человек. Проживание студентов будет организовано в жилых ячейках, состоящих из двух комнат, прихожей, кухни-ниши и раздельного санузла. Всего таких ячеек предусмотрено 332, из них 17 будут универсальными — для возможного проживания маломобильных молодых людей.
Кухню каждой из ячеек оборудуют электрической варочной поверхностью, рабочими столами-шкафами, навесными шкафами с сушилкой для посуды и холодильником; комнаты — кроватями, тумбочками, стульями, столами и шкафами для белья и одежды; прихожую — вешалкой с полкой для головных уборов, поставкой под обувь.
Чтобы студентам было удобно заниматься, на этажах нового общежития оборудуют учебные зоны с рабочими столами для занятий и книжными шкафами. Места для отдыха, расположенные здесь же, оснастят мягкой мебелью и телевизорами.
Предусмотрены и хозяйственные помещения: постирочные, гладильные и для сушки белья. В каждой постирочной поставят по две бытовые стиральные машины с фронтальной загрузкой.
Между этажами нового общежития будут курсировать 4 скоростных грузовых лифта.
Стоит отметить, что здание построят по хорошо зарекомендовавшей себя сборной технологии домостроения.
— Опыт проектирования и строительства учреждений подобного рода у нас уже есть, — отмечает Владимир Крицкий, генеральный директор АО «ЛСР. Недвижимость — Урал». — На улице Комсомольской силами нашей компании возведены два современных общежития, в которых в настоящее время проживают студенты.
Первыми в новом здании разместятся волонтеры Всемирных летних студенческих игр 2023 года.
— Новое общежитие на месте аварийного здания 1934 года постройки сможет вместить в три раза больше студентов. Проект отличает наполнение современным оборудованием и удобной мебелью, доступность инфраструктуры для маломобильных студентов. Мы предусмотрели все необходимое для комфортного и безопасного проживания студентов, их учебы и отдыха, — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
По словам проректора по общим вопросам УрФУ Павла Мезенцева, проектно-сметную документацию разработал Уральский федеральный университет при поддержке «Группы ЛСР». Рассматривается вопрос о включении строительства объекта в Федеральную целевую программу развития образования, проект «Экспорт образования».
Для справки:
«Группа ЛСР» успешно реализует девелоперские проекты в Екатеринбурге. Компания входит по итогам 2019 года в тройку крупнейших застройщиков Екатеринбурга. На сегодняшний день в портфеле «Группы ЛСР» в Екатеринбурге находится порядка 184 тысяч кв. м жилья. Среди наиболее известных проектов — ЖК «Мичуринский» на Широкой речке, ЖК «Рассветный» на ЖБИ, ЖК «Цветной бульвар» в Пионерском, ЖК «Флагман» на ВИЗе. География застройки продолжает расширяться: в 2020 году «Группа ЛСР» утвердила проект планировки нового комплекса на ВИЗе-правобережном. Компания имеет собственную производственную базу и является лидером рынка индустриального строительства. С 2016 по 2019 год «Группа ЛСР» отмечалась золотым знаком «Надежный застройщик России» (по итогам реализации Федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России»).