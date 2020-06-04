Проект нового общежития от «Группы ЛСР» для студентов УрФУ одобрен Госэкспертизой

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:17:02+03:00

Новое здание расположится по адресу: переулок Фонвизина, 8, на месте старого общежития, которое находится в аварийном состоянии

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Проект «Группы ЛСР» по строительству общежития для студентов Уральского федерального университета получил положительное заключение Государственной экспертизы. Новое здание расположится по адресу: переулок Фонвизина, 8, на месте старого общежития, которое находится в аварийном состоянии.

Новое современное 16-этажное здание позволит комфортно разместить 1328 человек. Проживание студентов будет организовано в жилых ячейках, состоящих из двух комнат, прихожей, кухни-ниши и раздельного санузла. Всего таких ячеек предусмотрено 332, из них 17 будут универсальными — для возможного проживания маломобильных молодых людей.

Кухню каждой из ячеек оборудуют электрической варочной поверхностью, рабочими столами-шкафами, навесными шкафами с сушилкой для посуды и холодильником; комнаты — кроватями, тумбочками, стульями, столами и шкафами для белья и одежды; прихожую — вешалкой с полкой для головных уборов, поставкой под обувь.

Чтобы студентам было удобно заниматься, на этажах нового общежития оборудуют учебные зоны с рабочими столами для занятий и книжными шкафами. Места для отдыха, расположенные здесь же, оснастят мягкой мебелью и телевизорами.

Предусмотрены и хозяйственные помещения: постирочные, гладильные и для сушки белья. В каждой постирочной поставят по две бытовые стиральные машины с фронтальной загрузкой.

Между этажами нового общежития будут курсировать 4 скоростных грузовых лифта.

Стоит отметить, что здание построят по хорошо зарекомендовавшей себя сборной технологии домостроения.

— Опыт проектирования и строительства учреждений подобного рода у нас уже есть, — отмечает Владимир Крицкий, генеральный директор АО «ЛСР. Недвижимость — Урал». — На улице Комсомольской силами нашей компании возведены два современных общежития, в которых в настоящее время проживают студенты.

Первыми в новом здании разместятся волонтеры Всемирных летних студенческих игр 2023 года.

— Новое общежитие на месте аварийного здания 1934 года постройки сможет вместить в три раза больше студентов. Проект отличает наполнение современным оборудованием и удобной мебелью, доступность инфраструктуры для маломобильных студентов. Мы предусмотрели все необходимое для комфортного и безопасного проживания студентов, их учебы и отдыха, — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

По словам проректора по общим вопросам УрФУ Павла Мезенцева, проектно-сметную документацию разработал Уральский федеральный университет при поддержке «Группы ЛСР». Рассматривается вопрос о включении строительства объекта в Федеральную целевую программу развития образования, проект «Экспорт образования».

Для справки:

«Группа ЛСР» успешно реализует девелоперские проекты в Екатеринбурге. Компания входит по итогам 2019 года в тройку крупнейших застройщиков Екатеринбурга. На сегодняшний день в портфеле «Группы ЛСР» в Екатеринбурге находится порядка 184 тысяч кв. м жилья. Среди наиболее известных проектов — ЖК «Мичуринский» на Широкой речке, ЖК «Рассветный» на ЖБИ, ЖК «Цветной бульвар» в Пионерском, ЖК «Флагман» на ВИЗе. География застройки продолжает расширяться: в 2020 году «Группа ЛСР» утвердила проект планировки нового комплекса на ВИЗе-правобережном. Компания имеет собственную производственную базу и является лидером рынка индустриального строительства. С 2016 по 2019 год «Группа ЛСР» отмечалась золотым знаком «Надежный застройщик России» (по итогам реализации Федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России»).