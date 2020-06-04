2020-06-04T17:00:03+03:00
Происшествия

Екатеринбуржца, который выбросил собаку с 9 этажа, отправили в психушку

Суд признал живодера невменяемым
Олег ГАЛИМОВ
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Приговор суда не вступил в законную силуПриговор суда не вступил в законную силуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург Верх-Исетский суд отправил на принудительное лечение живодера, который будучи пьяным выбросил своего пса Гуффи из окна 9 этажа. От удара питомец скончался на месте. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

- Согласно заключению экспертов, мужчина вследствие психического расстройства во время совершения указанных действий не мог понимать значения своих действий и руководить ими, в связи с чем нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера, - отмечают в надзорном ведомстве.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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