Перевозки контейнеров на СвЖД выросли в 1,5 раза

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:59:11+03:00

В январе – мае 2020 года было перевезено более 2,2 миллионов контейнеров ДФЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 59,2%

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В январе-мае 2020 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 175 тысяч контейнеров ДФЭ (TEU), что на 48,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во внутреннем сообщении отправлено 83,6 тысяч ДФЭ (+9,8%), в экспортном – 91,4 тысяч ДФЭ (перевозки выросли в 2,2 раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 59,2% и составило 135 тысяч ДФЭ (перевезено 2,4 миллионов тонн грузов, +47,8%), в том числе:

· нефть и нефтепродукты – 18,6 тыс. ДФЭ (+1,4% к уровню января-мая 2019 года);

· черные металлы – 7,6 тыс. (+41,5%);

· лесные грузы –12,6 тыс. (+17,8%);

· бумага – 12,2 тыс. (-0,3%);

· цветные металлы – 8,6 тыс. (+16,5%);

· химикаты и сода – 64,7 тыс. (перевозки выросли в три раза);

· строительные грузы – 1,5 тыс. (-3,5%);

· огнеупоры – 1,9 тыс. (-18,4%);

· метизы – 2,1 тыс. (-20,6%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – мае 2020 года было перевезено более 2,2 миллионов контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.