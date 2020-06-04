4 Июнь 2020 2020-06-04T14:26:12+03:00

Еще на трех улицах Екатеринбурга запретят парковаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Еще на трех участках в Екатеринбурге запретят парковаться. Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» специалисты МБУ «Центр организации движения» планируют установить в третьем квартале этого года.

Новые знаки поставят на улицах:

- Ирбитская: от Данилы Зверева до Раевского;

- переулок Парковый: вдоль дома №47А на улице Блюхера;

- Калинина: от улицы Кузнецова до Авангардной.

В администрации Екатеринбурга просят водителей обращать внимание на новые знаки и заранее планировать маршрут движения, а также соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU