Еще на трех улицах Екатеринбурга запретят парковаться
Рассказываем, где установят новые знаки
Еще на трех улицах Екатеринбурга запретят парковатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще на трех участках в Екатеринбурге запретят парковаться. Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» специалисты МБУ «Центр организации движения» планируют установить в третьем квартале этого года.
Новые знаки поставят на улицах:
- Ирбитская: от Данилы Зверева до Раевского;
- переулок Парковый: вдоль дома №47А на улице Блюхера;
- Калинина: от улицы Кузнецова до Авангардной.
В администрации Екатеринбурга просят водителей обращать внимание на новые знаки и заранее планировать маршрут движения, а также соблюдать ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU