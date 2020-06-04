2020-06-04T14:29:53+03:00
Общество

В уральской колонии заключенный слепил из хлеба военный танк

На работу ушло чуть больше недели
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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В Свердловской области осужденный Тавдинской колонии ИК-19 слепил из хлебного мякиша копию советского военного танка Т-26, который участвовал в сражениях во время Великой Отечественной и советско-финской войн. Для изготовления небольших частей макета использовались сталь, бумага и краска.

- На изготовление модели боевого танка-красавца у мастера ушло больше недели. Данная модель была высоко оценена воспитательной службой ИК, которая данный экспонат презентует Тавдинскому музею И-299, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – Танк был создан в рамках проведения конкурса художественного творчества ИК-19.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

После этого сотрудники музея представят «хлебный танк» на обозрение всем жителям Тавды. Как отметили в ГУФСИН, подобные конкурсы «стимулируют у осужденных патриотизм и любовь к своей стране и к ее истории».

ИСТОЧНИК KP.RU

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