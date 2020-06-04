2020-06-04T12:50:46+03:00
Общество

ВТБ принял от свердловчан заявки на ипотеку под 6,5% более чем на 1,5 млрд рублей

ВТБ принял от клиентов в Свердловской области около 750 заявок
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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По итогам апреля и мая в рамках новой госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял от клиентов в Свердловской области около 750 заявок на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Из них клиенты уже получили 300 кредитов на сумму более 630 млн рублей. Средняя сумма займа в регионе – 2,1 млн рублей.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит под 6,5% годовых клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Льготная ставка сохраняется на весь срок ипотеки. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей для покупки объектов, находящихся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок – до 30 лет.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, прокомментировал: «Новая госпрограмма сделала ипотеку на новостройки доступной, как никогда. Для нашего региона с его развитым строительным сектором и большим количеством объектов на рынке эта инициатива особенно актуальна. Для ВТБ данная программа также в фокусе внимания: по результатам мая видим, что по ней проходит уже почти каждая четвертая сделка банка в регионе».

В целом по России за апрель и май ВТБ провел по программе свыше 8,6 тысяч сделок на 25 млрд рублей. Сегодня каждая вторая ипотека с господдержкой в России выдается ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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