2020-06-04T12:38:48+03:00
Общество

Уральца на полгода отправили в тюрьму из-за долгов по алиментам

Мужчина не выплатил сыну больше 36 тысяч
Мария Трапезникова
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Мужчина не выплатил сыну больше 36 тысячМужчина не выплатил сыну больше 36 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Туринска, что в Свердловской области, отправили под суд за то, что он накопил много долгов по алиментам перед сыном. После развода суд обязал его каждый месяц выплачивать деньги ребенку в размере ¼ заработка.

- В сентябре 2019 года его привлекли к административной ответственности за то, что он не выплачивал алименты, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Однако мужчина не изменил своего отношения, в период с октября 2019 по январь 2020 года продолжая копить долги.

Таким образом, сумма долга составила порядка 36 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела с применением особого порядка. Суд назначил ему шесть месяцев заключения в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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