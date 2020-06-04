Стала известна причина смерти екатеринибуржца, укравшего обои на ЖБИ
Стали известны результаты заключения судебно-медецинской экспертизы Владимира Таушанкова, который погиб от выстрелов СОБРа у себя дома после кражи обоев в магазине.
В заключении о смерти, которая показала нам мама Владимира Надежда Голик говорится о результатах экспертизы. В графе причина смерти указано: «скончался от огнестрельного ранения и других уточнённых травм».
Надежда Голик с таким решением экспертизы не согласна. Женщина работает медсестрой в травматологии, но что означает термин «уточненные травмы» она не понимает.
Мама погибшего собирается подать жалобу в прокуратуру из-за этого заключения.
Похороны Владимира прошли 4 июня на Лесном кладбище в Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU
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