Стала известна причина смерти екатеринибуржца, укравшего обои на ЖБИ

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:31:20+03:00

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Стали известны результаты заключения судебно-медецинской экспертизы Владимира Таушанкова, который погиб от выстрелов СОБРа у себя дома после кражи обоев в магазине.

В заключении о смерти, которая показала нам мама Владимира Надежда Голик говорится о результатах экспертизы. В графе причина смерти указано: «скончался от огнестрельного ранения и других уточнённых травм».

Надежда Голик с таким решением экспертизы не согласна. Женщина работает медсестрой в травматологии, но что означает термин «уточненные травмы» она не понимает.

Мама погибшего собирается подать жалобу в прокуратуру из-за этого заключения.

Похороны Владимира прошли 4 июня на Лесном кладбище в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU