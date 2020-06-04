2020-06-04T12:31:20+03:00
Происшествия

Стала известна причина смерти екатеринибуржца, укравшего обои на ЖБИ

Мама Владимира Таушанкова показала «Комсомолке» заключение о смерти сына
Олег ГАЛИМОВЕвгений СТОЯНОВ
Поделиться:
Мама Владимира собирается подать жалобу в прокуратуруМама Владимира собирается подать жалобу в прокуратуруФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стали известны результаты заключения судебно-медецинской экспертизы Владимира Таушанкова, который погиб от выстрелов СОБРа у себя дома после кражи обоев в магазине.

В заключении о смерти, которая показала нам мама Владимира Надежда Голик говорится о результатах экспертизы. В графе причина смерти указано: «скончался от огнестрельного ранения и других уточнённых травм».

Надежда Голик с таким решением экспертизы не согласна. Женщина работает медсестрой в травматологии, но что означает термин «уточненные травмы» она не понимает.

Мама погибшего собирается подать жалобу в прокуратуру из-за этого заключения.

Похороны Владимира прошли 4 июня на Лесном кладбище в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «В Екатеринбурге силовики расстреляли парня, который украл обои»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральца на полгода отправили в тюрьму из-за долгов по алиментам
Стала известна причина смерти екатеринибуржца, укравшего обои на ЖБИ
Генконсульство КНР подарило 20 тысяч масок сотрудникам детских лагерей в Екатеринбурге
В Свердловской области на санитарную обработку лагерей и школ, где будут проводить ЕГЭ, выделили 300 миллионов рублей
В Екатеринбурге мужчина избил свою жену и украл у нее сотовый
Россиянки из-за коронавируса отказываются заводить детей
Голосование по поправкам в Конституцию в Екатеринбурге пройдет на дистанции и в масках
Свердловские колледжи и техникумы увеличат количество бюджетных мест
Свердловский Минздрав рассказал, как лечить на дому детей с бессимптомным коронавирусом
Свердловская железная дорога присоединилась к профилактической акции «Дети и транспорт»
За сутки на Среднем Урале вылечили от коронавируса еще 147 человек
Приехал из другой области, чтобы купить с рук машину: в Екатеринбурге мошенники обокрали читинца на 300 тысяч
За два месяца свердловские почтовики доставили на дом 30 тысяч посылок
Открываем купальный сезон: свердловские спасатели начали проверять пляжи
Свердловские спасатели поймали 19 лодочников, у которых не было спасательных жилетов