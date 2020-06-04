Генконсульство КНР подарило 20 тысяч масок сотрудникам детских лагерей в Екатеринбурге

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:21:24+03:00

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Генконсульство Китайской Народной Республики в Екатеринбурге подарило сотрудникам детских загородных лагерей порядка 20 тысяч масок. Всего на территории области порядка 17 лагерей, в которых работают около трех тысяч человек.

- Эти маски проявляют нашу искреннюю поддержку жителям Екатеринбурга в борьбе с эпидемией и демонстрируют нашу благодарность российской стороне за протянутую руку помощи в трудное время для Китая, - рассказал генконсул КНР Цуй Шаочунь.

Напомним, что этим летом открыться планируют 22 загородных лагеря. Из них 17 – муниципальные, еще четыре – ведомственные. Предварительная дата по старту смен – 1 июля. Правда, работать они начнут только в тех районах области, где зафиксировано меньше всего зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU