В Свердловской области на санитарную обработку лагерей и школ, где будут проводить ЕГЭ, выделили 300 миллионов рублей
На санитарную обработку помещений школ, где будут проводить ЕГЭ выделили 30 миллионов рублей из регионального бюджета. Из этих средств часть также пойдет и на дезинфекцию летних лагерей и помещений детских садов для дежурных групп. Об этом заявил Юрий Биктуганов, министр образования региона.
- На эти средства приобретут оборудование, дозаторовы, рециркуляторы. Каждый сотрудник, который будет принимать экзамен, обязан работать в масках и перчатках. Мы это обеспечим, - заявил чиновник на пресс-конференции.
Напомним, ЕГЭ у выпускников пройдет с 29 по 30 июля. Русский язык сдают 5 и 6 июля, математика – 8-го.
ИСТОЧНИК KP.RU