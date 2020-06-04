2020-06-04T12:15:37+03:00
Общество

В Свердловской области на санитарную обработку лагерей и школ, где будут проводить ЕГЭ, выделили 300 миллионов рублей

Часть этих денег пойдет и на дезинфекцию дежурных групп в детских садах
Юлия СТАЛИНА
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Деньги пойдут на покупку антисептиков, масок и перчаток.Деньги пойдут на покупку антисептиков, масок и перчаток.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На санитарную обработку помещений школ, где будут проводить ЕГЭ выделили 30 миллионов рублей из регионального бюджета. Из этих средств часть также пойдет и на дезинфекцию летних лагерей и помещений детских садов для дежурных групп. Об этом заявил Юрий Биктуганов, министр образования региона.

- На эти средства приобретут оборудование, дозаторовы, рециркуляторы. Каждый сотрудник, который будет принимать экзамен, обязан работать в масках и перчатках. Мы это обеспечим, - заявил чиновник на пресс-конференции.

Напомним, ЕГЭ у выпускников пройдет с 29 по 30 июля. Русский язык сдают 5 и 6 июля, математика – 8-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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