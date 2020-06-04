4 Июнь 2020 2020-06-04T12:05:23+03:00

В Екатеринбурге мужчина избил свою жену и украл у нее сотовый Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка рассказала силовикам, что они с супругом в данный момент разводятся

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, которого подозревают в краже мобильного телефона. Минувшим вечером им поступило сообщение от полиции о том, что напротив дома на улице Расточной неизвестный мужчина избивает женщину.

29-летняя девушка рассказала прибывшим на место силовикам, что ее избил муж, с которым она сейчас разводится. Он украл у нее сотовый телефон, порвал портфель и сбежал.

- В ходе патрулирования вместе с пострадавшей возле дома на улице Билимбаевской был обнаружен гражданин, на которого девушка указала, как на лицо, совершившее в отношении нее противоправное деяние, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии. – Его задержали.

С собой у него был телефон, очень похожий на украденный. Росгвардейцы доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства. Его супруга обратилась в ОВД с заявлением.

ИСТОЧНИК KP.RU