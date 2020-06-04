2020-06-04T12:05:23+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина избил свою жену и украл у нее сотовый

Девушка рассказала силовикам, что они с супругом в данный момент разводятся
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге мужчина избил свою жену и украл у нее сотовыйВ Екатеринбурге мужчина избил свою жену и украл у нее сотовыйФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, которого подозревают в краже мобильного телефона. Минувшим вечером им поступило сообщение от полиции о том, что напротив дома на улице Расточной неизвестный мужчина избивает женщину.

29-летняя девушка рассказала прибывшим на место силовикам, что ее избил муж, с которым она сейчас разводится. Он украл у нее сотовый телефон, порвал портфель и сбежал.

- В ходе патрулирования вместе с пострадавшей возле дома на улице Билимбаевской был обнаружен гражданин, на которого девушка указала, как на лицо, совершившее в отношении нее противоправное деяние, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии. – Его задержали.

С собой у него был телефон, очень похожий на украденный. Росгвардейцы доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства. Его супруга обратилась в ОВД с заявлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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