В Екатеринбурге мужчина избил свою жену и украл у нее сотовый
В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, которого подозревают в краже мобильного телефона. Минувшим вечером им поступило сообщение от полиции о том, что напротив дома на улице Расточной неизвестный мужчина избивает женщину.
29-летняя девушка рассказала прибывшим на место силовикам, что ее избил муж, с которым она сейчас разводится. Он украл у нее сотовый телефон, порвал портфель и сбежал.
- В ходе патрулирования вместе с пострадавшей возле дома на улице Билимбаевской был обнаружен гражданин, на которого девушка указала, как на лицо, совершившее в отношении нее противоправное деяние, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии. – Его задержали.
С собой у него был телефон, очень похожий на украденный. Росгвардейцы доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства. Его супруга обратилась в ОВД с заявлением.
ИСТОЧНИК KP.RU