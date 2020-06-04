Россиянки из-за коронавируса отказываются заводить детей
Эксперты в апреле предсказывали всплеск рождаемости, связывая это с режимом самоизоляции. Супругам, запертым в квартире, пришло время побыть вместе. Однако их прогнозы не оправдались: за последние месяцы в России продажа тестов на беременность упали на 7,7%. Такие данные приводит портал NEWS.ru со ссылкой на исследование DSM Group.
С началом режима самоизоляции россиянки действительно стали реже планировать беременность. Эту информацию подтверждают и медики. Это связано с неуверенностью в завтрашнем дне.
- Экономическая ситуация не способствует пополнению в семьях: многие лишились работы или части дохода. Очевидно, что сейчас не лучшее время, - говорит акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
Отметим, что в России продолжает падать рождаемость и расти естественная убыль населения. На начало 2020 годы численность населения составляет 146,7 миллиона человек.
ИСТОЧНИК KP.RU