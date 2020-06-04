Россиянки из-за коронавируса отказываются заводить детей

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:51:29+03:00

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Эксперты в апреле предсказывали всплеск рождаемости, связывая это с режимом самоизоляции. Супругам, запертым в квартире, пришло время побыть вместе. Однако их прогнозы не оправдались: за последние месяцы в России продажа тестов на беременность упали на 7,7%. Такие данные приводит портал NEWS.ru со ссылкой на исследование DSM Group.

С началом режима самоизоляции россиянки действительно стали реже планировать беременность. Эту информацию подтверждают и медики. Это связано с неуверенностью в завтрашнем дне.

- Экономическая ситуация не способствует пополнению в семьях: многие лишились работы или части дохода. Очевидно, что сейчас не лучшее время, - говорит акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Отметим, что в России продолжает падать рождаемость и расти естественная убыль населения. На начало 2020 годы численность населения составляет 146,7 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU