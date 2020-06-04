4 Июнь 2020 2020-06-04T11:50:00+03:00

Голосование по поправкам в Конституцию в Екатеринбурге пройдет на дистанции и в масках Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству тщательно подготовиться к голосованию по поправкам в Конституцию. Напомним, мероприятие пройдет 1 июля, этот день сделают официально выходным.

- Это важнейшее событие для нашей страны, для ее будущего и будущего наших граждан. Поправки в основной закон ориентированы на сохранение целостности и суверенности государства, исторических и культурных ценностей, рост качества жизни людей, - рассказал губернатор.

Даже несмотря на пандемию коронавируса, голосование состоится – но с соблюдением всех мер санитарной безопасности: социальной дистанции, масочного режима и санитарно-гигиентического контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU