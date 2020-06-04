Свердловские колледжи и техникумы увеличат количество бюджетных мест

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:30:56+03:00

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В этом году в Свердловской области в колледжах и техникумах увеличат количество бюджетных мест на 4 тысячи. Об этом заявил на пресс-конференции Юрий Биктуганов, министр образования региона. По словам чиновника, в последнее время у школьников вырос интерес к средне-специальному образованию.

- Мы увеличиваем количество бюджетных мест, так как видим статистку. Желающих поступать в сузы с каждым годом растем. С учетом необходимости кадров для экономики Свердловской области мы диффиринцированно подходим к тем образовательным организациям, где эта востребованность существует, - отметил Юрий Биктуганов. – В каждом заведение есть популярные специальности, там и увеличиваем количество бесплатных мест.

Министр образования отметил, в этом году подавать документы в колледжи или техникумы выпускники 9-х и 11-х классов могут уже с 15 июня. Приемная кампания продлится до 1 сентября. В этом году из-за пандемии коронавируса отменили ОГЭ, поэтому в каждом учреждение средне-специального образования абитуриенты смогут сдать дополнительный экзамен.

ИСТОЧНИК KP.RU