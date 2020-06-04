Свердловский Минздрав рассказал, как лечить на дому детей с бессимптомным коронавирусом

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:19:54+03:00

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На официальном портале правовой информации Свердловской области появился документ-памятка, в котором расписаны правила лечения на дому детей с подтвержденным бессимптомным COVID-19. Приказ подписал министр здравоохранения региона Андрей Цветков.

Согласно документу, «бессимптомный» ребенок – тот, который старше трех лет, у кого температура тела не выше 37 градусов. Кроме того, у него не должно быть одышки, слабости или боли в мышцах, сухого кашля, диареи, сыпи и потери обоняния.

Схема лечения. Фото: Свердловский Минздрав

Дома могут находиться только те дети, у которых есть возможность жить отдельно от людей старше 65 или младше трех лет, от беременных, людей с онкологическими заболеваниями, сердечной недостаточностью, диабетом, циррозом печени, ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии и тех, кто проходит химеотерапию, и рядом других болезней. В случае, если хотя бы один из всех вышеперечисленных пунктов имеется, ребенка госпитализируют в медучреждение.

Кроме того, родителям нужно строго соблюдать ряд правил: полностью изолировать ребенка от посторонних на две недели, не выходить из дома на весь период лечения, обрабатывать все гаджеты каждые три часа антисептическими влажными салфетками, строго исполнять инструкции лечащего врача, использовать только индивидуальные полотенца (а лучше бумажные), постоянно мыть руки с мылом, используя антисептики, для ребенка – предоставить отдельную посуду и следить за его температурой. Если она будет больше 38 градусов, сразу же звонить медикам.

Телефон «горячей линии» Минздрава Свердловской области: 8 (800) 1000-153.

ИСТОЧНИК KP.RU