2020-06-04T10:57:45+03:00
Общество

Свердловская железная дорога присоединилась к профилактической акции «Дети и транспорт»

Мероприятие направлено на предупреждение травматизма несовершеннолетних на объектах магистрали
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Фото: предостамвлено СвЖДФото: предостамвлено СвЖД
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Свердловская железная дорога присоединилась к профилактической акции «Дети и транспорт», которую с 1 по 10 июня проводит Управление на транспорте МВД России по УрФО. Мероприятие направлено на предупреждение травматизма несовершеннолетних на объектах магистрали.

Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции проводят рейды на участках с интенсивным движением поездов (в черте населенных пунктов, где чаще всего происходят трагические случаи). Во время таких рейдов нарушителям правил поведения на железной дороге объясняют, почему их действия связаны с риском для жизни.

Нередко дети оказываются в опасной близости от магистрали без присмотра взрослых и страдают из-за собственных неосмотрительных действий: забираются на крыши вагонов, запрыгивают на подножки движущегося поезда, находятся на железнодорожных объектах в наушниках, переходят пути в неположенном месте, перелезают через автосцепные устройства между вагонами. Зачастую причиной неосторожного поведения детей становится пример взрослых, нарушающих правила безопасности. Так, за 5 месяцев 2020 года в границах СвЖД травмировано 37 человек, из них 26 – со смертельным исходом. В том числе были смертельно травмированы 2 ребенка.

В связи с началом летних школьных каникул СвЖД обращается к родителям с просьбой напомнить детям и подросткам о правилах безопасности в зоне движения поездов, а также самим неукоснительно соблюдать эти правила.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, железнодорожники используют также средства дистанционного общения с несовершеннолетними. В адрес образовательных учреждений и администраций регионов направлен мультимедийный материал о правилах поведения на железной дороге для размещения на интернет-ресурсах организаций.

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