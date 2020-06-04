4 Июнь 2020 2020-06-04T10:53:51+03:00

За сутки на Среднем Урале вылечили от коронавируса еще 147 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в регионе за все время медикам удалось поставить на ноги 2 827 пациентов

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За минувшие сутки медики выписали из больниц еще 147 человек, переболевших коронавирусом. Поэтому теперь в Свердловской области – 2 827 здоровых пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Однако сегодня стало известно о еще 298 случаях заражения за сутки. Больше всего заболевших, традиционно, в Екатеринбурге (+206). Всего же в Свердловской области 6 679 случаев коронавируса.

Состояние 63 госпитализированных оценивается как тяжелое, 60 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 27 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 429. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от коронавируса погибли еще два человека. Общее число смертей в регионе за все время пандемии – 35.

ИСТОЧНИК KP.RU