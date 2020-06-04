2020-06-04T10:31:28+03:00
Происшествия

Приехал из другой области, чтобы купить с рук машину: в Екатеринбурге мошенники обокрали читинца на 300 тысяч

Объявление мужчина нашел в Интернете и договорился с владельцем о встрече, но тот так и не пришел
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге мошенники обокрали читинца на 300 тысячВ Екатеринбурге мошенники обокрали читинца на 300 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию Екатеринбурга обратился 37-летний мужчина, житель Читы, который рассказал, что приехал в столицу Урала для покупки машины. Товар он нашел в Интернете, на сайте объявлений. Еще дома он связался с продавцом.

На его звонок ответил мужчина, который представился «Андреем» из Серова и объяснил, что продает машину дешевле, так как у него проблемы с бизнесом. И ему очень срочно нужны деньги. Тогда же он попросил внести предоплату. При этом «Андрей» для убедительности отправил покупателю скриншот своего паспорта. И мужчина перевел ему 50 тысяч.

- Это была ошибка. Не переводите деньги неизвестным лицам за товары или услуги, которые еще не предоставлены, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – В подобном случае всегда есть риск быть обманутым.

Встретиться договорились в Екатеринбурге 20 мая. Для этого мужчина из Читы приехал вместе с братом, где вновь созвонился с «Андреем» в назначенный день. Продавец сказал, что скоро подъедет, и попросил перевести еще 85 тысяч якобы для срочных платежей, которые ему надо сделать. Покупатель так и сделал. История повторилась: «Андрей» попросил перевести еще 285 тысяч, из которых мужчина передал 200 тысяч.

- На следующую просьбу о переводе средств начавший подозревать обман покупатель ответил отказом. Через некоторое время потерпевший попытался связаться с «Андреем», но его телефон оказался недоступен, - добавили в полиции.

После проверки выяснилось, что данные паспорта, которые получил покупатель, принадлежали несуществующему лицу. Сейчас полицейские проводят все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание всех причастных к данному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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