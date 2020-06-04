2020-06-04T10:13:10+03:00
Общество

За два месяца свердловские почтовики доставили на дом 30 тысяч посылок

Для почтальонов в Екатеринбурге даже выделили спецтранспорт
Мария Трапезникова
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За два месяца свердловские почтовики доставили на дом 30 тысяч посылокЗа два месяца свердловские почтовики доставили на дом 30 тысяч посылокФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние два месяца работы курьеры «Почты России» доставили на дом жителям Свердловской области порядка 30 тысяч посылок. Это в пять раз больше аналогичных показателей за март. Заказ можно сделать на сайте компании или в ее мобильном приложении.

- Почтальон с утра собирает заявки на доставку, делает предварительный обзвон клиентов об удобном времени вручения, - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России». – В центре Екатеринбурга и в Академическом микрорайоне почтальонам для этих целей выделили спецтранспорт.

В настоящее время один почтальон за день успевает вручить на дому порядка 30 посылок в день. Всего же, по итогам апреля, почтовики доставили порядка 217 тысяч внутрироссийских посылок и еще 465 тысяч международных отправлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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